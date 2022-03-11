Белгород, 11 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела о смерти женщины, впавшей в кому после операции в 2020 году в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Обвинение предъявлено врачу анестезиологу-реаниматологу и медицинской сестре, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

По версии следствия, в конце апреля 2020 года бригада скорой помощи доставила в больницу 28-летнюю пациентку. На суточном дежурстве находился врач анестезиолог-реаниматолог. После осмотра женщину направили в гинекологическое отделение перинатального центра и сразу прооперировали. По указанию анестезиолога за пять минут до конца операции медсестра ввела пациентке дозу анальгетика.

«После операции, с учётом введения других препаратов, врач анестезиолог-реаниматолог не поддерживала контакта с пациенткой после неполного выхода из наркоза, не оценила ее состояние, проявила преступную небрежность, не перевела её в палату реанимации, а поместила в послеоперационную палату и передала под наблюдение палатной медсестры. Та, обладая достаточными профессиональными навыками, не оценив надлежащим образом состояние поступившей пациентки, которая находилась под остаточным действием седативных препаратов для наркоза, покинула палату и отсутствовала продолжительное время, оставив послеоперационную больную без наблюдения», — уточнили подробности дела в СК.

Через 40 минут у пациентки остановилось дыхание и сердце. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность женщины реанимационными мероприятиями, но она впала в кому и скончалась в марте 2021 года.

Следствие полагает, что действия врача и бездействие медсестры находятся в прямой причинно-следственной связи с причинением тяжкого вреда здоровью пациентки и её смертью.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профобязанностей направлено в суд для рассмотрения по существу.