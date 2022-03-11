Хельсинки, , 16:59 — REGNUM Тему спецоперации России на Украине обсудили в ходе телефонного разговора 11 марта российский и финский президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё, сообщили в администрации лидера Финляндии.

Саули Ниинистё и Владимир Путин Kremlin.ru

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Финская сторона заявила, что Запад волнует вопрос жизней мирных граждан Украины. Он высказался в пользу прекращения боевых действий на Украине, а также о том, что нужно эвакуировать по гуманитарным коридорам людей из блокированных населённых пунктов.

Напомним, Россия и Украина на переговорах в Белоруссии договорились о том, что гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей блокированных российским военными украинских городов должны работать. Однако на деле украинская сторона создаёт немало трудностей.

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