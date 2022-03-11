Вашингтон, 11 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Twitter экспериментирует с продажами, позволяя частному бизнесу размещать рекламу в своих аккаунтах. Усилия соцсети направлены на завоевание рынка онлайн-коммерции, который оценивается в $45 млрд, сообщает 11 марта Reuters.

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Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, долгое время являлись лидерами на рынке-онлайн коммерции, предоставляя возможность бизнесменам продавать вещи в виртуальных магазинах.

В данный момент Twitter запустил бета-тестирование программы Twitter Shops, доступной для части американского бизнеса.

Ранее разработчики Twitter протестировали рекламу в разделе Fleets — аналоге историй в Instagram.