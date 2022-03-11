Киев, 11 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский разочарован итогами неформальной встречи лидеров ЕС во Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Об этом Зеленский заявил 11 марта в своем видеообращении. По его словам, «это не то».

«Вчера прошла очень важная встреча лидеров стран ЕС. Долгая, предметная, мы знаем, что говорили на этой встрече все лидеры. Кто говорил конкретно, кто нас поддерживал, а кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все-таки недостаточными для Украины, Европы и нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто. Нужно сильнее, это не то, чего мы ждем», — сказал Зеленский.

При этом он порекомендовал еврокомиссиям принять решения о том, чтобы ЕС делал больше для Украины.

«ЕС должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины и для себя. Мы этого ждем», — заявил Зеленский.