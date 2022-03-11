Вильярреаль, Испания, , 16:52 — REGNUM 19-летний фланговый нападающий «Вильярреала» и сборной Испании по футболу Ереми Пино может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом 11 марта сообщило издание El Desmarque.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также на Пино претендуют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». «Желтая субмарина» готова отпустить своего воспитанника, если поступит предложение в размере 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Ереми Пино принял участие в 33-х матчах за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Текущее соглашение испанского футболиста с «желтой субмариной» рассчитано до 30 июня 2027 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Пино в 30 миллионов евро.