Ярославль, 14 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Число предприятий малого и среднего бизнеса в Ярославской области сократилось в связи с «чистками» реестра от компаний, которые не ведут деятельность. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Ярославской области

Ранее ИА REGNUM рассказывало о том, что региональная Контрольно-счётная палата опубликовала данные о сокращении в области числа предприятий малого бизнеса. Аудиторы связали это с пандемией. Но областные власти полагают, что дело вовсе не в коронавирусе.

«Основной причиной этого стали ежегодно проводимые ФНС России «чистки» реестра, чтобы исключить из него те компании, которые не ведут свою деятельность, не сдают отчетность и т.д.», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента инвестиций и промышленности СергейОдноколов.

По данным правительства области, число предприятий МСП с 2018 по 2022 год сократилось на 5,1 тысячу или 9,4 процента. Между тем в последние два года количество организаций растет.

«Если сравнивать между собой 2020 и 2021 годы, в Ярославской области наблюдался рост количества субъектов МСП, который составил 1,5%. Данная положительная тенденция сохраняется и в текущем году. По состоянию на 10 марта 2022 года в Ярославской области зарегистрировано 50 тысяч 149 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 тысяча 716 малых предприятий, 21 тысяча 655 микропредприятий, 166 средних предприятий, 26 тысяч 612 индивидуальных предпринимателей. Рост по сравнению с началом этого года составил 730 субъектов МСП или 1,5%. Кроме этого, предпринимательское сообщество приросло самозанятыми гражданами. По состоянию на 01 марта 2022 в регионе в качестве самозанятых с начала действия специального налогового режима зарегистрировалось более 26,7 тысяч человек», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Сергей Одноколов.

Также в 2022 году на поддержку малого и среднего бюджете области предусмотрено 215 миллионов 900 тысяч рублей. Из них 17 миллионов на гранты социальным предпринимателям.