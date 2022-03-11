Москва, , 16:48 — REGNUM Все 19 гипермаркетов «Глобус», расположенные в России, работают в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявили в пресс-службе сети данных гипермаркетов.

Гипермаркет «Глобус» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сеть гипермаркетов «Глобус» работает в обычном режиме. Все наши 19 гипермаркетов открыты и рады принять покупателей», — заверили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Bayer ответили, продолжат ли они поставлять лекарства в Россию.

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