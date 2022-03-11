Сеть гипермаркетов «Глобус» заявила, что продолжает работать в РФ
Москва, 11 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Все 19 гипермаркетов «Глобус», расположенные в России, работают в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявили в пресс-службе сети данных гипермаркетов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гипермаркет «Глобус»
«Сеть гипермаркетов «Глобус» работает в обычном режиме. Все наши 19 гипермаркетов открыты и рады принять покупателей», — заверили в пресс-службе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Bayer ответили, продолжат ли они поставлять лекарства в Россию.