Великий Новгород, 11 марта, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребенка под колесами мусоровоза в Великом Новгороде. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 марта около 07:30 мск на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №1 по улице Попова Великого Новгорода 43-летний водитель мусоровоза наехал 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги без сопровождения взрослых.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — пояснили в региональном управлении ведомства.

В настоящее время следователем назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз с целью установления всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.