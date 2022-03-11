Красногорск, , 16:45 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев прекращает деятельность своих официальных аккаунтов в Facebook и Instagram. Об этом он 11 марта сообщил в своем телеграм-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Глава региона отметил, что такое решение было им принято по причине того, что Facebook и Instagram решили разрешить публиковать своим пользователям призывы к насилию против россиян.

«Считаю это не просто подлостью, а открытой поддержкой убийства наших соотечественников. Поэтому я не буду больше вести аккаунты в этих социальных сетях», — написал Воробьев, добавив, что продолжит взаимодействовать с жителями Подмосковья через свои аккаунты в других соцсетях.

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