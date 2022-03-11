Волгоград, 11 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и взятия Берлина Владимир Ананьев скончался 11 марта на 100-м году жизни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Волгограда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Он родился в Сталинграде, в 1942 году был призван в ряды Советской Армии. Боевые заслуги Владимира Ананьева отмечены медалями «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

«Прощание с ветераном состоится 14 марта в 10:00 в ритуальном зале на Димитриевском кладбище. Похороны пройдут на кладбище Алюминиевого завода», — уточнили в горадминистрации.

Свои соболезнования родным и близким защитника Сталинграда выразил глава города Владимир Марченко.