Нью-Йорк, США, , 16:44 — REGNUM События на Украине могут повлечь за собой недостаток продовольствия, рост цен на продовольствие и голод мирового масштаба, заявил 11 марта на брифинге представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, территория Причерноморья, включая Россию и Украину, обеспечивает 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника.

«Бассейн Черного моря, фактически житница Европы, важнейший регион производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% подсолнечника, поэтому любые перебои в их производстве или поставках могут привести к росту цен на фоне уже происходящей высокой продовольственной инфляции в некоторых странах», — сказал он.

При этом он заявил, что такое повышение цен на продовольствие и топливо означает увеличение бюджета Всемирной продовольственной программы.

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