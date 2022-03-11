Лондон, 11 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении наставника лондонского «Челси» на пост главного тренера основной команды.

Twitter.comPSG Томас Тухель

Ранее сообщалось, что в ближайшее летнее трансферное окно «Челси» может покинуть ряд футболистов, среди которых Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Хаким Зиеш, Жоржиньо и Кристиан Пулишич.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании дали владельцу «Челси» Роману Абрамовичу ровно 81 день на продажу клуба.

Под руководством Томаса Тухеля «пенсионеры» стали победителями Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21, а также выиграли Клубный Чемпионат Мира. После 26-ми сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Челси», одержав шестнадцать побед и набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.