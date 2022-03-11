Ижевск, 11 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Сейчас в Удмуртии запас лекарственных препаратов, которые закупаются за счет средств федерального бюджета для льготных категорий граждан, в среднем составляет 10,4 месяца. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Лекарства

Для региональных льготников за счет средств республиканского бюджета препараты закуплены на полгода.

«Например, по острым сердечно-сосудистым заболеваниям запас лекарственных препаратов покрывает 24-месячную потребность, дополнительно проводится закупка дорогостоящих лекарств на 60 млн рублей», — уточнила Пинчук.

Для граждан с орфанными заболеваниями запас препаратов подготовлен на 11 месяцев, для пациентов с диабетом, онкологическими заболеваниями, а также пациентов онкогематологического профиля запас препаратов подготовлен более чем на четыре месяца.

«В мае ожидается еще одна поставка препаратов для льготников на второе полугодие», — заверила зампред правительства Удмуртии.

В больницах республики имеется запас 599 наименований лекарств из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Кроме того, ведется постоянный мониторинг ситуации с ценами на лекарственные препараты. Сформирована база данных по предельным оптовым, предельным розничным и максимальным розничным ценам на ЖНВЛП в Удмуртской Республике по состоянию на 14 февраля 2022 года (36 266 наименований). Документ опубликован на портале минздрава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 марта, в больницах Удмуртии имеется трехмесячный запас лекарственных препаратов. Также для лечения больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией имеются 35 469 упаковок по 15 наименованиям. Для амбулаторных пациентов на складах подготовлено 268 564 упаковки 12 наименований.

Читайте также: Больницы Удмуртии сформировали запас лекарств на три месяца