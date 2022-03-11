Воронеж, , 16:38 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев прекращает публикацию постов в Instagram, об этом он написал 11 марта в своем телеграм-канале.

Александр Гусев Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Ознакомился с заявлением компании Meta, которая фактически призывает убивать русских людей. Тут трудно подобрать цензурные слова. Ничто и никто не может оправдать такой поступок. В связи с этим с сегодняшнего дня прекращаю публиковать информацию о своей работе в Instagram (в Facebook у меня «пустой» аккаунт, который я никогда не вёл)», — написал Гусев.

Губернатор выразил надежду, что также использовать Facebook и Instagram прекратят все воронежские органы власти, общественные организации, лидеры общественного мнения региона, местные СМИ.

Гусев сообщил также, что с 11 марта продолжат наполняться его аккаунты в Telegram, «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Добавим, что аккаунт губернатора Воронежской области в Instagram имеет 18 тысяч подписчиков.