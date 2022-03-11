Москва, 11 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Компания Bayer прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок лекарств в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявили в пресс-службе данной компании, отвечая на вопрос о том, продолжит ли эта организация работать на территории России.

Лекарства

«Bayer предоставляет жизненно важные продукты для здравоохранения и производства продовольствия, бесперебойная поставка которых крайне необходима. Мы прилагаем максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок лекарств и агрономических решений», — заверили в компании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Райффайзен Банк» заявил, что продолжает работу в России.