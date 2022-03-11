Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Марине Кохал, вдове умершего 1,5 года назад в Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах украинского музыканта Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, следствие готовится предъявить обвинение по еще одной статье УК РФ — надругательство над телом умершего. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщила адвокат обвиняемой в убийстве Ирина Скурту.

Марина Кохал в суде Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Напомним, смерть музыканта наступила 29 июля 2020 года, однако от чего — следствие за полтора года расследования так и не смогло установить, несмотря на проведённые многочисленные экспертизы. Причина — состояние тела умершего. Обвиняемая в убийстве Кохал расчленила тело умершего супруга и постирала внутренности в стиральной машине, из-за чего установить причину смерти не удается.

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В середине января 2022 года стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Кохал завершено. А с декабря 2021 года ее адвокаты ждут, когда их ознакомят с материалами дела, уместившимися в семь томов. Однако, как уточнила ИА REGNUM адвокат Скурту, накануне стало известно, что помимо статьи 105 УК РФ («Убийство»), следствие усмотрело в действиях ее подзащитной состав статьи 244 УК РФ («Надругательство над телом умершего»).

«Они не переквалифицировали статью обвинения, а дополнили ее статьей 244 УК РФ. Расследование возобновлено. Сейчас мы решаем вопрос, когда будет ей предъявлено обвинение по статье 105 и по статье 244 УК РФ. На следующей неделе нам обещают предъявить полное обвинение», — добавила адвокат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце октября 2021 года Кохал, спустя более чем год содержания под стражей в СИЗО, отпустили под домашний арест, так как следствие приняло затяжной характер. Как уточнила Ирина Скурту, несмотря на дополнение дела новой статьей обвинения, изменение меры пресечения Кохал не грозит.

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«Основание для изменения меры пресечения на более строгую является либо нарушение ранее избранной меры пресечения, либо совершение нового преступления, — пояснила адвокат. — По этой статье (244 УК РФ, — прим. ред.) срок наказания давно отбыт и лишение свободы нельзя назначить».

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