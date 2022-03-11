Лондон, , 16:32 — REGNUM 11 марта издание Sky Sports сообщило, что власти Великобритании дали российскому миллиардеру Роману Абрамовичу ровно 81 день на продажу лондонского «Челси». Крайний срок — 31 мая 2022 года.

Если до указанной даты Абрамович не сможет продать клуб, лига не сможет гарантировать выживание «Челси» как функционирующей структуры.

Роман Абрамович владеет лондонским клубом с 2003 года. Стоимость акций, приобретенных российским бизнесменом, составила почти 50 миллионов долларов. С того времени «пенсионеры» выиграли все возможные клубные трофеи.

На данный момент «Челси» с шестнадцатью победами и 56-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.