Киев, 11 марта 2022, 16:32 — REGNUM Угрозу в адрес российских военных, проводящих спецоперацию на Украине, высказал украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении 11 марта.
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Он заявил, что украинские военные соблюдают режим тишины для работы гуманитарных коридоров, сообщают РИА Новости.
По словам украинского лидера, мир может дать России «такой ответ», заступаясь за Украину, что российским военным якобы понадобятся гуманитарные коридоры.
Напомним, украинская сторона препятствует работе гуманитарных коридоров, созданных российскими военными для эвакуации мирных жителей взятых в кольцо украинских населённых пунктов.
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