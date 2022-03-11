Киев, , 16:27 — REGNUM 11 марта Украинская ассоциация футболиста приняла решение лишить экс-полузащитника «Зенита», «Баварии» и сборной Украины Анатолия Тимощука тренерской лицензии Pro и всех титулов.

ФК Бавария Мюнхен

Также Тимощуку будет запрещено заниматься профессиональной деятельностью на Украине пожизненно. Причиной такого решения стал тот факт, что бывший футболист до сих пор никак не прокомментировал ситуацию на Украине, что приравнивается к удару по имиджу украинского футбола. Об этом говорится в заявлении КДК УАФ.

Воспитанник «Волыни» выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2009 годы. 1 июля 2009 года Тимощук подписал контракт с «Баварией», а трансфер футболиста обошелся мюнхенскому клубу в 14 миллионов евро.