Ижевск, 11 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М» (ГамКовидВак-М). Об этом сообщает минздрав республики.

Permkrai.ru Вакцина против коронавируса для подростков

В составе новой партии — 240 комплектов двухкомпонентной вакцины.

По состоянию на 11 марта, в республике прививку от коронавируса сделали 896 подростков, из них 677 детей получили оба компонента прививки, полностью завершив вакцинацию.

По словам главного внештатного педиатра минздрава республики Натальи Ермолаевой, все привившиеся подростки чувствуют себя хорошо, поствакцинальных осложнений не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавируса для подростков поступила в республику 24 января. В состав партии вошли 960 комплектов препарата.