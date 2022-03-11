Чебоксары, , 16:27 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев считает изменение правил модерации Meta дискриминацией «по этническому принципу» и считает «недопустимым находиться» в социальных сетях, принадлежащих данной американской компании. Об этом он заявил на своей странице в «ВКонтакте».

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Руководитель республики отметил, что американская компания Meta соблюдает «исключительно законы США, в юрисдикции которых она находится».

[Meta] не хватило массового тиражирования фейков против России, ограничения вопреки их собственным правилам свободы слова наших СМИ, блогеров и граждан, они покусились на жизнь и здоровье наших людей, разрешив к публикации призывы к откровенному насилию против нас с вами. Как видим, нормы морали и этики здесь абсолютно ни при чём, налицо — дискриминация по этническому принципу», — написал Олег Николаев.

Он считает «недопустимым находиться в явно враждебных по отношению к России» социальных сетях Instagram и Facebook, мессенджере WhatsApp.

«В этой связи прекращаю публикацию материалов о своей деятельности в указанных социальных сетях. Таким же образом предлагаю поступить и вам», — написал глава Чувашии, обращаясь к своим подписчикам.

Напомним, в компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта посольство России в США обратилось с требованием к Вашингтону пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, изменившей правила модерации контента в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил РФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики Meta, а Генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в РФ.