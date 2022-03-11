История вопроса

После начала военного конфликта между Киевом и сторонниками независимости Донбасса в 2014 году потери сторон составили до 13 тысяч погибших и 30 тысяч человек пострадавших.

В 2015 году был опубликован отчет «Массовые нарушения прав человека во время гражданского конфликта на Украине в 2013–2014 годах». Документ подготовила Информационная группа по преступлениям против личности (IGCP).



В материале исследователей говорится, что «украинские солдаты совершали преступления, которые на самом деле являются военными преступлениями, включающие убийства, пытки, похищения, нанесение ударов по мирным жителям и объектам инфраструктуры. Эти преступления носят систематический характер в частности с участием государственных властей и, таким образом, могут быть расценены и как «военные преступления» и как «преступления против человечности». Правительство Украины запретило ввоз и распространение публикаций на территории страны.

