Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM Площадь пожара в складском помещении на территории частного домовладения в Ростове-на-Дону увеличилась до 500 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 марта.

Пожар в Ростове-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области

В настоящее время к тушению огня привлечено 70 человек и 21 единица техники.

ИА REGNUM сообщало, что пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь перекинулся на кровлю частного дома.

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