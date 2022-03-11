Ростов-на-Дону, 11 марта 2022, 16:18 — REGNUM Площадь пожара в складском помещении на территории частного домовладения в Ростове-на-Дону увеличилась до 500 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 марта.
В настоящее время к тушению огня привлечено 70 человек и 21 единица техники.
ИА REGNUM сообщало, что пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь перекинулся на кровлю частного дома.
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