Ижевск, 11 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни, 12 и 13 марта, на территории Удмуртии сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха ниже нормы на 7 °C и более. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Мороз

В указанные дни в ночные часы температура воздуха составит — 19… — 24 °C, в светлое время суток столбики термометров будут находиться у отметок — 7… — 12 °C.

В субботу, 12 марта, существенных осадков не ожидается, 13 марта в республике местами пройдет небольшой снег.

В понедельник, 14 марта, интенсивность осадков немного увеличится, пройдет небольшой и умеренный снег. Ночная температура воздуха повысится до — 13… — 18 °C, в светлое время суток потеплеет до — 5… — 10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии начало весны стало самым холодным за последние четыре года. В ближайшие дни морозы сохранятся. 12 марта морозы будут ощущаться не так сильно из-за штиля, а 13 марта северный циклон вместе с потеплением принесёт кратковременные снегопады.

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