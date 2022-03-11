Ереван, , 16:13 — REGNUM Беженцы из Нагорного Карабаха 11 марта вышли на акцию протеста в Ереване. Об этом сообщает информационный портал Armenia Today

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие обеспокоены обострением ситуации в Карабахе. Со стороны Азербайджана усилились обстрелы населённых пунктов. Кроме того, жители Арцаха несколько дней остаются без газа из-за того, что Баку не позволяет устранить аварию на газопроводе.

Как рассказал журналистам одни из участников акции Артур Степанян, азербайджанские военные через громкоговорители требуют от жителей Карабаха покинуть свои дома.

«Завершив процесс в Арцахе, Азербайджан возьмется за Армению. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить заявление [президента Азербайджана] Ильхама Алиева о том, что Ереван также является азербайджанской землей», — сказал Степанян.

Он отметил, что на это не было реакции Еревана. Степанян заявил, что те, кто не может руководить государством, должны уйти и уступить место другим.

Сообщается, что протестующие призвали Россию направить миротворцев к повреждённому участку газопровода, чтобы там могли начать ремонт. Также активисты потребовали установить дополнительный российский контрольно-пропускной пункт на дороге Каринтак-Шуши.

Стоит отметить, что в ночь на 8 марта произошла авария на газопроводе, ведущем из Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан не позволяет произвести ремонтные работы, из-за чего жители остаются без газа. Кроме того, в Карабахе обвиняют азербайджанских военнослужащих в интенсивных обстрелах в последние дни. Один местный житель получил ранение в спину осколком от взрыва.

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