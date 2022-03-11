Москва, 11 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Все сервисы «Райффайзен Банка» продолжают работать в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявили в пресс-службе данной организации.

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«Райффайзен Банк» продолжает работу в России. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов, принимая средства для размещения в банке как в российской, так и в иностранной валюте, от физических и юридических лиц. Все наши сервисы работают штатно», — заверили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем намерении продолжить работу в России заявила компания Nokian Tyres.