11 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 17:58 — REGNUM



Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

На текущей неделе (7−13 марта) цены на нефть продемонстрировали крайне высокую волатильность, амплитуда ценовых колебаний превышала $30. Котировки Brent в моменте достигали отметки $138 за баррель, обновив максимумы 2008 года, после чего 9 марта последовала сильнейшая коррекция, продолжившаяся в четверг, 10 марта. Столь резкий разворот котировок может демонстрировать завершение растущего тренда. В то же время нефтяные котировки еще вполне могут продемонстрировать отскок в диапазон $120−125 за баррель Brent.

Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден подписал указ об отказе от импорта энергоносителей из РФ. Ранее об отказе в отношении российской нефти объявила Канада, в то время как Великобритания планирует постепенно сократить покупки нефти из РФ.

Напомним, что на долю российской нефти в США в 2021 году в среднем приходилось порядка 8% от совокупного импорта (3% от всего потребления). Таким образом, среднемесячные поставки составляли порядка 670 тыс. баррелей в сутки, которые США планирует заместить поставками других нефтедобытчиков и ростом внутреннего производства.

Для России это также не критичные объемы поставок, учитывая, что экспорт российской нефти составляет примерно 4,5−5 млн баррелей в сутки. Но данное решение создает негативный прецедент, на который могут обратить внимание и другие иностранные контрагенты, которые на данный момент стремятся сократить объем сделок с РФ. Напомним, что еще ранее мониторинговое агентство Argus сообщило, что скидка в стоимости российской Urals к сорту Brent достигала $27 за баррель, что является рекордным показателем.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

Помимо этого, в среду, 9 марта, на рынок поступила новость, что ОАЭ выступают «за увеличение добычи и будут поощрять ОПЕК рассмотреть этот вопрос». Отметим, что Эмираты являются одним из крупнейших нефтедобытчиков Персидского залива, а также одним из немногих игроков на нефтяном рынке, обладающим серьезным запасом резервных добывающих мощностей. Так, согласно оценке Reuters, Эмираты могут дополнительно привнести на рынок почти 800 тыс. баррелей в сутки, что полностью компенсирует те объемы, от которых отказались США и Канада. Одновременно с этим рынок следит за ходом переговоров в отношении ядерной сделки между Ираном и США. В случае положительного исхода переговоров для Тегерана до конца 2022 года на нефтяной рынок может поступить почти 1 млн баррелей нефти в сутки из Исламской республики.

Дополнительным негативным сигналом для инвесторов стало заявление МЭА о возможности участников организации выпустить на рынок больше нефти из стратегических резервов. Так, страны МЭА уже заявили о продаже 60 млн баррелей (около 4% от совокупного объема резервов). Как ожидается, в видимой перспективе объемы продаж увеличатся.

В то же время на рынке продолжает сохраняться дефицит. Как следует из очередного краткосрочного обзора EIA энергетических рынков (STEO), мировые запасы нефти в январе — феврале 2022 года сократились до 2,64 млрд баррелей, что является минимальным уровнем с середины 2014 года. Как считает EIA, со II квартала 2022 года до конца 2023 года запасы начнут расти со средним темпом 0,5 млн баррелей в сутки. По оценкам управления, средние цены на нефть в 2022 году могут составить $101,2 за баррель Brent.