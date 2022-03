Вашингтон, , 16:13 — REGNUM С момента выхода фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном количество прослушиваний песни Something In The Way группы Nirvana резко возросло. Об этом 11 марта сообщает Billboard, ссылаясь на данные компании MRC Data.

Курт Кобейн в проданном на аукционе кардигане во время концерта Nirvana MTV Unplugged in NY Es.fanpop.com

Как отмечает издание, увеличение числа стримов песни Something In The Way связано с тем, что она была использована в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза. В США за четыре дня, с 4 по 7 марта 2022 года, количество запросов на прослушивание трека по сравнению с предыдущим аналогичным периодом увеличилось на 734%. Всего за четыре дня его прослушали 3,1 млн раз.

ИА REGNUM напоминает, что песня Something In The Way была написана в 1990 году фронтменом Nirvana Куртом Кобейном. Она вышла через год в составе альбома Nevermind.

