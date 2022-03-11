Казань, 11 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В отношении бывшего руководителя казанской фирмы возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В ходе расследования удалось добиться полного погашения имеющейся задолженности перед бюджетом, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Kakprosto.ru Налоги

В период с 2016 по 2018 годы руководство предприятия, путем внесения заведомо ложных сведений в документы о фиктивных взаимоотношениях с шестью контрагентами, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость. С учетом недоимки и пени ущерб составил более 29 млн рублей.

В настоящее время руководством организации задолженность полностью погашена. В связи с этим принято решение о прекращении уголовного преследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 2016 по 2019 годы руководитель одного из агропромышленных предприятий подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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