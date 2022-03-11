Белгород, 11 марта 2022, 16:11 — REGNUM Медаль за отвагу из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу получила выпускница Белгородского государственного университета Екатерина Иванова, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе вуза.
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Как уточнили в Минобороны, прапорщик Екатерина Иванова оказывала помощь российским военным во время спецоперации на Донбассе.
Сейчас военнослужащая находится в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, где 11 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил ей медаль «За отвагу».
Екатерина Иванова окончила медицинский колледж БелГУ в 2013 году.