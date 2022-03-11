Москва, 11 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 марта, по состоянию на 15:15 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,74%, до $110,14 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Впрочем, от максимумов начала недели котировки откатились почти на 25%.

Некоторое снижение панических настроений на рынках связано с тем, что страны Европы пока не готовы отказаться от российских углеводородов, а ряд членов ОПЕК+ проявили готовность нарастить добычу.

Также откату способствуют опасения, что санкционная война вызовет общее охлаждение международной экономики и приведет к снижению спроса.

Ближайшая сильная поддержка по нефти на уровне $105 за баррель, но вероятность новой волны роста всё ещё велика.

Боевые действия продолжаются, политическая напряженность сохраняется, а технический анализ манит прежним максимумом у отметки $150 за баррель», — полагает эксперт.

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