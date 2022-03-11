Кострома, , 16:28 — REGNUM Администрация Костромы тестирует дополнительные меры контроля за соблюдением сроков вывоза мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переполненные контейнеры Наталья Диева © ИА REGNUM

За вывоз отходов в городе отвечает региональный оператор — фирма «Экотехноменеджмент». Она владеет собственным автопарком мусоровозов и привлекает к работе сторонних подрядчиков.

Из-за регулярных срывов графиков чиновники запустили тестовый проект с региональным навигационным информационным центром ООО «Аргус-Сервис», созданным в рамках государственно-частного партнёрства. Ранее компания наладила спутниковый мониторинг движения общественного транспорта в городе. Теперь такую же схему будут использовать с мусоровозами.

Система спутникового слежения поможет чиновникам понять, соблюдает ли оператор периодичность вывоза мусора, определённую правилами благоустройства Костромы. Срок накопления ТКО зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если она выше 5 градусов тепла, мусоровоз должен выезжать на площадку раз в сутки. Если ниже — раз в три дня.

Пока проект пилотный. В случае, если система покажет свою эффективность, данные будут использовать в качестве доказательной базы для составления административных протоколов и выписывания штрафов.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Костромы заявила о решении проблемы с вывозом мусора

Читайте развитие сюжета: Контролировать уборку улиц в Костроме будет «Монитор мэра»