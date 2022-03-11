Москва, 11 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59 920−2021 «Системы искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве. Требования к обеспечению характеристик эксплуатационной безопасности систем автоматизированного управления движением сельскохозяйственной техники».

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Это первый национальный стандарт ИИ для отечественной агропромышленности, и он, в частности, позволит заметно облегчить процедуру внедрения «умных систем» в отечественных агрохозяйствах.

В настоящее время разработчики ИИ вынуждены убеждать потенциальных заказчиков в безопасности системы, проводить дополнительные демонстрации её работы и так далее.

С появлением стандарта заказчик сможет полностью доверять новому продукту.

«Агрохозяйства, которые будут устанавливать стандартизованные системы на основе ИИ, могут быть уверены, что техника не выйдет из-под контроля, что установка умной системы не окажет негативного влияния на работу остальных элементов техники и так далее, — говорится в пресс-релизе компании.

Стандарт был разработан ведущим международным разработчиком систем ИИ для роботизированной сельхозтехники Cognitive Pilot (дочерняя компания «Сбера» и группы Cognitive Technologies) совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Разработанный нами стандарт позволит сделать технологию автономного управления сельхозтехникой более понятной и прозрачной для конечного потребителя в лице российских аграриев. Также он будет полезен разработчикам других аналогичных решений из этой области и экспертному сообществу в целом», — пояснила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

«Новый стандарт позволит снять нормативно-технические барьеры, повысит эффективность внедрения технологий ИИ в АПК. С его помощью российские фермеры и участники агротех-рынка смогут определять соответствие создаваемых систем на основе ИИ требованиям к безопасности и качеству продукта», — указал председатель технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК-164) Сергей Гарбук.

«С активным проникновением в нашу жизнь технологий ИИ значимость подобных документов будет трудно переоценить. Они формируют правила и регламенты нового рынка ИИ в агро и формируют сам рынок», — подчеркнул он.