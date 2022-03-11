Липецк, 11 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов приостановил активность своей страницы в Instagram. Как сообщает ИА REGNUM, это связано с изменением правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

«Друзья, компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, видимо, решила легализовать русофобию. Получается, что политика компании — разжигание ненависти и вражды к россиянам. В таких условиях я не вижу возможности продолжать свою активность в Instagram, пока политика компании не вернется в здравое русло. До этого момента страница в Instagram будет неактивна, включая комментарии и личные сообщения», — написал Артамонов.

Глава региона добавил, что продолжит вести аккаунты в Telegram и ВКонтакте.