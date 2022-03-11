Анталья, Турция, , 15:53 — REGNUM По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, система Совета безопасности ООН, при которой пять стран определяют судьбу 193 ее государств — членов, является несправедливой и ее необходимо реформировать. Он заявил об этом 11 марта в ходе своего выступления на дипломатическом форуме в Анталье.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами, несправедлива. Система должна быть снова реформирована», — сказал турецкий лидер, слова которого приводит агентство «Анадолу».

Также Эрдоган отметил, что он таким своим заявлением делает попытку защитить права и общие интересы всего человечества, а не преследует интересы своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что введение антироссийских санкций сейчас не входит в планы турецких властей.