Москва, 11 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 11 марта, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже снижается на 3,71%, до 114,2 рубля. Евро дешевеет на 0,5%, до 124,35 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

wilhei Рубли

«Что характерно, курс рубля к доллару на международном валютном рынке Форекс, ещё накануне торговавшийся выше 130 рублей за доллар, также подтянулся к уровням на российском рынке.

В то же время курс евро к рублю на Форекс сохраняет премию к российскому рынку. И это при том, что ЕЦБ оставил ключевую ставку на нулевом уровне и сохранил программу выкупа активов, а прогнозы по инфляции повысил.

В США тем временем сообщили о новом 40-летнем рекорде по темпам роста цен — в феврале он составил 7,9% в годовом исчислении.

И это ещё до того, как проявилось влияние на цены энергоносителей войны на Украине. То есть в марте показатель может оказаться двузначным.

Также стало известно, что профицит российской внешней торговли в январе-феврале достиг рекордных $39 млрд.

И даже с учетом вводимых сейчас санкций по итогам года он может стать также рекордным, в частности, за счет сокращения импорта.

Это будет способствовать укреплению курса рубля к основным валютам», — считает эксперт.

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