Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар в складском помещении на территории частного домовладения. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 марта.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в переулке Холмогорском в экстренные службы поступило в 15:03 мск. Огонь вспыхнул в складском помещении с деревянными поддонамина территории частного домовладения. Пожару присвоен ранг сложности №2. Огонь перекинулся на крышу частного дома.

По оперативным данным, пламя распространилось на площади 200 кв метров.