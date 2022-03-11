Казань, , 15:49 — REGNUM Итальянский баскетболист Марко Списсу вернулся в казанский УНИКС. Об этом 11 марта рассказал президент клуба Евгений Богачёв.

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«Да, Списсу вновь в нашей команде. Вчера он тренировался в общей группе», — цитирует Богачёва «Татар-информ».

По его словам, Списсу не покидал УНИКС, он просто отвёз свою жену домой.

Богачёв добавил, что сейчас в УНИКСе остаются четыре легионера. Помимо Списсу, это Марио Хезонья из Хорватии, Тони Джекири из Нигерии и О Джей Мэйо из США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из УНИКСа ушёл американский форвард Джаррелл Брэнтли.

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