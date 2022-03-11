Москва, 11 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Россия ожидает официальной реакции Meta на информацию о том, что цифровая монополия разрешит пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию против граждан РФ, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Ждем официальной реакции корпорации. Попутно вопрос, если такие «инструкции» есть: кто конкретно в корпорации инициировал и утвердил подобный документ?» — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Читайте также: СК возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta