Тбилиси, 11 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, нужно срочно поместить в клинику для обследования, заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария. Это заявление 11 марта распространила пресс-служба омбудсмена.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

Сообщается, что представители народного защитника посетили Саакашвили и встретились с медицинским персоналом тюрьмы. Они сделали вывод, что состояние здоровья экс-президента значительно ухудшилось после голодовки, которую он объявлял.

«Согласно информации, полученной от врача пенитенциарного учреждения, состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось на фоне голодовки, а ряд показателей и жалоб сочтены требующими особого внимания. Это требует неотложных исследований», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что бывшему президенту нужно провести ряд обследований, которые не получится сделать в тюремной больнице. Кроме того, с прошлого года ему не провели магнитно-резонансную томографию для обследования нарушений работы мозга, как рекомендуют врачи.

Омбудсмен отметила, что, согласно законодательству, на это требование власти должны отреагировать в течение пяти дней.

Напомним, Саакашвили объявил новую голодовку 21 февраля 2022 года. Он пообещал «умереть как настоящий президент». Голодовку политик начал, так как считает, что его недостаточно хорошо лечат от последствий предыдущей голодовки, которая проходила в конце прошлого года. 10 марта 2022 года экс-президент заявил, что не будет голодать, так как об этом якобы попросили грузинские боевики, защищающие киевский режим.