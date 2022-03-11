Брянск, 11 марта 2022, 15:59 — REGNUM Телеграм-канал создал 11 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Глава региона пообещал делиться с подписчиками актуальной информацией. Политик также имеет страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассника» и заявил, что отказывается от Facebook и Instagram.
На аккаунт Александра Богомаза в Instagram подписаны почти 16 тысяч человек.