Киров, , 15:44 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в период с 2014 по 2016 год он получил взятку в размере 7,8 млн рублей при организации поставки низкокачественного топлива в АО «АТП» (Автотранспортное предприятие).

Быкову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 15,6 млн рублей. Также осужденный лишен права занимать должности в органах местного самоуправления на три года.

Отмечается, что он был взят под стражу в зале суда.

«По остальным инкриминируемым составам преступлений Быков оправдан», — подчеркнули в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, по данным следственного управления СКР по Кировской области, Быков обвинялся также по статьям о мошенничестве, организации растраты денежных средств в особо крупном размере и пособничестве в мошенничестве.