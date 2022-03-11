Нуакшот, , 15:46 — REGNUM Уголовный суд провинции Нуакшот в Мавритании вынес приговор по делу об убийстве молодого человека двумя местными жителями летом 2019 года. Об этом 11 марта сообщает информационное агентство Sahrawi.

Смертная казнь Wiros

По данным журналистов, двое обвиняемых были задержаны вскоре после совершения преступления. Однако из-за того, что труп убитого был сожжён, а другие улики уничтожены, следствие затянулось на несколько лет.

Согласно приговору, двое организаторов убийства будут казнены, двое других — приговорены к 15 годам тюремного заключения и ещё двое — к двум годам лишения свободы.