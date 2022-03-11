Анталья, Турция, 11 марта 2022, 15:42 — REGNUM Нападки на представителей культуры из России являются недопустимыми, заявил 11 марта президент Турции Реджеп Эрдоган.
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В ходе церемонии открытия дипломатического форума в Анталье он прокомментировал инциденты, которые возникают с гражданами России в странах Запада.
«Посмотрите на ситуацию, как дирижера филармонического оркестра в Германии увольняют как друга Путина. Разве это чепуха? Произведения Достоевского запрещают. Разве это чепуха?» — цитирует слова Эрдогана ТАСС.
Турецкий президент заявил, что «фашистские действия против людей российского происхождения и российской культуры, живущих в западном мире, совершенно недопустимы».
Как сообщало ИА REGNUM, управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с тем, что американская компания Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию в отношении российских военных.
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