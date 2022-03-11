Ташкент, 11 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Ташкенте 11 марта состоялась церемония подписания протокола по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Исламской Республики Иран. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

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Документом одобрен проект Меморандума об обязательствах иранской стороны в целях получения статуса государства-члена ШОС.

«Подписание протокола стало практическим шагом по реализации принятого в прошлом году лидерами восьми государств на Душанбинском саммите ШОС решения о начале процедуры приема Ирана в члены организации», — говорится в сообщении.

Документ свидетельствует о готовности иранской стороны после приобретения членства соблюдать цели и принципы Хартии ШОС, международные договоры и документы, принятые в рамках организации, вносить вклад в развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с государствами-членами, повышение авторитета ШОС в международных и региональных делах.

«Следующим этапом данного процесса будет подписание на полях предстоящего сентябре текущего года в Самарканде саммита ШОС Меморандума об обязательствах и выполнение этих обязательств. После этого главы государств-членов рассмотрят вопрос о предоставлении Ирану статуса государства-члена ШОС», — говорится в сообщении.