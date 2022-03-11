Москва, , 15:39 — REGNUM Против России в настоящее время ведется информационная война, в рамках которой спецслужбы США и их союзников производят фейки о ситуации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Я вижу в этом угрозу. Причем серьезную. Против нас ведется информационная война. И это не украинские фейки. Это фейки, которые делаются спецслужбами США и их союзников. Они действуют руками своих украинских сателлитов и под чужим флагом. Это не селяне производят большинство фейков. И этой угрозе должно быть обеспечено не менее серьезное противодействие, — сказал Манойло. — Причем противодействие централизованное. И не на уровне наивного опровержения — то есть реагирования по факту. А в виде проведения активных контрмероприятий. Наступательного характера. Мы должны навязывать свои правила игры, перехватывая информационную повестку. У нас в этом отношении не все хорошо. Единой системы противодействия я не вижу. Равно как и единого межведомственного центра по информационным операциям, который должен был быть создан уже давно. Но его до сих пор нет. И мы видим, что наши федеральные органы исполнительной власти отвечают, кто во что горазд, в разнобой, без какой-либо координации друг с другом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейком заявления о похищении российскими военными людей на Украине.