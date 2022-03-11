Казань, , 15:44 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 УК РФ («Воспрепятствование оказанию медицинской помощи») после массовой аварии с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Скорая помощь

В Казани 11 марта на перекрестке улиц Тихомирного и Калинина произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи. Согласно публикации в СМИ, водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи, в результате машина перевернулась на бок. В это время в автомобиле медиков находились женщина с ребенком.

ИА REGNUM ранее сообщало, днем 11 марта в ДТП в Казани попали кроссовер Nissan, легковушка Ford, две «Лады» и машина скорой помощи.

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