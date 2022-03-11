Москва, , 15:38 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин решил прекратить работу своего официального аккаунта в Instagram. Об этом 11 марта он лично сообщил на своей странице в этой соцсети.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решение покинуть Instagram глава столицы принял после того, как пользователям этого приложения официально разрешили призывать к убийству граждан России в контексте спецоперации на Украине.

«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram. О событиях в городе продолжу писать Вконтакте, а с сегодняшнего дня еще и в телеграм-канале: t. me/mos_sobyanin», — сообщил мэр столицы.

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