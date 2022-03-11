Иерусалим, 11 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Телеведущий Иван Ургант вместе с семьёй улетел из России. Об этом 11 марта сообщает телеграм-канал Baza, ссылаясь на свой источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

По словам инсайдера, Ургант отправился в отпуск с супругой и двумя дочерьми. Сейчас он находится, предположительно, в Израиле. «Съёмок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть», — говорит источник телеграм-канала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети появились слухи о том, что передачу «Вечерний Ургант» «закрыли», а Ивана Урганта «уволили» из-за его слов о военной спецоперации России. Однако Первый канал опроверг эти предположения: «Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено, в сетке. Текущая перевёрстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — заявили в пресс-службе вещателя.